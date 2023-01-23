『sea new york シーニューヨーク チェック コート 襟【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 13時 07分に出品され04月03日 13時 07分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 seanewyorkのチェック柄ロングコート



大き目の襟と袖の形がとても可愛いです！



着丈約124

身幅約62



サイドポケット付き





サンプルのため品質表示なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シーニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ sea

new

york

シーニューヨーク チェック コート 襟