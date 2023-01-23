『TAKEO KIKUCHI 2wayビジネスバッグ ナイロン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 06時 14分に出品され04月27日 06時 14分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年秋に5万円程度で購入。

3〜4回ほど使用し、その後はクローゼットに保管していました。スレなど若干の使用跡がありますが微細です。



カラー···ブラック



特徴···2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: タケオキクチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TAKEO

KIKUCHI

2wayビジネスバッグ

ナイロン