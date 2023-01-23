『ノースフェイス ダウンジャケット 海外限定 ブラック メンズ XLサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 00時 56分に出品され05月13日 00時 56分に終了予定です。即決価格は12,662円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ノースフェイス ダウンジャケット 海外限定

ブラック メンズ XLサイズ





【商品詳細】



●ブランド : THE NORTH FACE

ノースフェイス



● カラー : ブラック



●状態 : 右肩に小さな破れ有り。

左腕にスレ有り。

内側首元に付着物有り。



●ホームクリーニング済み



● フード欠品



●サイズ : XLサイズです。



・着丈··· 73cm

・身幅··· 63cm

・肩幅··· 54cm

・袖丈··· 67cm



※実寸測定です。

※測定方法によっては、多少誤差が出る可能性があります。

※各部分のサイズをしっかりご確認ください。

※海外サイズの為、同じサイズ表記でも日本規格とサイズ感が異なる場合がございます。



●海外限定商品です。







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【梱包 発送について】



※一番安価な方法にて発送いたします。



※当方はECOを推奨しております。リサイクル段ボールでの発送となりますのでご了承ください。



※商品を圧縮した状態で発送することがあり

ますのでご了承ください。



※匿名配送を希望のお客様は、必ず購入前にコメン

ト欄よりお願い致します。料金を別途頂きます。



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#日本未発売

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管理番号 1120-009 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

ダウンジャケット

海外限定

ブラック

メンズ

XLサイズ