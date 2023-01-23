『新入荷！！美品 正絹 リサイクル 特撰 長尺 袋帯 辻ヶ花文様 訪問着 付下適品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 25分に出品され03月12日 15時 25分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 京都室町呉服店で長年勤めてました【ちひろ】をご覧頂き誠に有難う御座います。お目に留まりましたらどうぞお見逃しなくお楽しみ下さい。





〇上品な銀地をベースに、上質感のある辻ヶ花文様を大人の色彩で艶やかな風合いに仕上げられた特撰の逸品帯です。



〇着用シーン 式典、パーティー、ご挨拶、観劇などの場にいかがでしょうか？



〇帯詳細〇



〇素材 正絹



〇仕様 太鼓柄



〇お色目 銀地



〇状態 リサイクル



〇分類 訪問着・付下など



〇サイズ 長さ 約4m45cm 幅 約31cm（トールサイズ）



〇帯の状態について



リサイクル品ですが綺麗な良品です。



※難ヶ所に関しては、トラブルがないよう正確に記載させて頂いておりますが、画像に移らない程度の極小さな汚れ・シミはご了承くださいませ。



※日本全国作法やしきたりが多い呉服業界でございますので、ご不安を感じてしまう点は購入前にご質問願います。



※帯の地色に関しては携帯機種やパソコンなどの閲覧環境、お客様のお家の照明などにより到着後の御手元の実物と商品の掲載画像の色の見え方が多少違う様に感じる事がございますのでご了承下さいませ。



※畳み皺（しわ）などは画像判断でお願い致します。



※メルカリは呉服屋さんの様に店頭販売ではございませんので、トラブルを避ける為に神経質な方、完璧を求める方はご購入をお控え願います。



#フォーマル #カジュアル #アンティーク #大正ロマン #黒留袖 #色留袖 #留袖 #振袖 #訪問着 #色無地 #小紋 #訪問着 #付下げ #紬 #江戸小紋 #着物 #和服 #袋帯 #九寸名古屋帯 #八寸名古屋帯 #京袋帯 #半幅帯 #夏帯 #飛び柄 #全通 #六通 #お太鼓 #染帯 #織帯 #美品 #良品 #中古 #リメイク #お洒落帯 #礼装帯 #西陣織 #博多帯 #錦織 #唐織 #帯 #第一礼装 #結婚式 #成人式 #式典 #初釜 #お茶 #お花 #パーティ



#カラー：シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 新入荷！！美品

正絹

リサイクル

特撰

長尺

袋帯

辻ヶ花文様

訪問着

付下適品