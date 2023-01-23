『【美品】プラダ ガレリア サフィアーノレザーバッグ ビジネスバッグ トートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 01時 24分に出品され04月28日 01時 24分に終了予定です。即決価格は56,100円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■PRADA プラダ

■品番：2VG061

■モデル：

プラダ ガレリア サフィアーノレザーバッグ ビジネスバッグ トートバッグ



■素材：サフィアーノレザー

■カラー：ブラック

■サイズ：横38cm縦28cmマチ約10cm

■付属品：ショルダーストラップ、ネームタグ、保存袋

■仕様：

両側：ファスナーポケット×2

内側:オープンポケット×2

ファスナーポケット×1

■状態：

若干の両横側のヨレはございますが全体的に綺麗な状態です。

その他、気になるダメージではありませんが詳細記載します。

・ハンドル両方に剥がれあり→画像14

・ハンドルの根本の革部分に若干剥がれあり→画像15

・サイドのボタン部分の片側に割れあり→画像18



画像をご確認の上、中古品にご理解の上ご購入下さい。



■商品説明



上質のサフィアーノレザー素材を使用し、内側はメインとは別で両サイドに収納スペースが2つに分かれているので収納力があって荷物の整理に便利で機能的です。

便利な2wayタイプなので使い分けができ、永くお使いいただけるバッグです。

ビジネスシーンにもプライベートシーンにもお使いいただける商品です。

定価は858000円ですのでかなりお得です。



確実に正規品ですが、ご心配な方はあんしん鑑定をご利用下さい。万が一の場合は返品対応しますので安心してご購入ください。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】プラダ

ガレリア

サフィアーノレザーバッグ

ビジネスバッグ

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