『REALFORCE × 初音ミク キーボード GX1 日本語配列【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 28分に出品され03月28日 01時 28分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 4月頃から半年程使用していました。

キーボード買い替えのため、出品します。

忙しかった事もあり、使用頻度は高くないです。

目立った傷はありませんが、使用品ですので神経質な方は御遠慮ください。



付属のクリーニングクロスは未開封です。



以下商品説明



【コラボレーションデザイン】

REALFORCEと初音ミクのコラボレーションによる特別なキーボードです。アニメーションスタイルのデザインが特徴で、ファンにはたまらない一品です。



- ブランド: REALFORCE

- コラボキャラクター: 初音ミク

- 配色: 青、白、黒、ピンク

- 接続方式: USB

- キー配列: 日本語配列



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リアルフォース