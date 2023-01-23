『RAMIDUS MASTER NAVY ラミダス マスターネイビー トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 01時 05分に出品され04月11日 01時 05分に終了予定です。即決価格は12,207円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋おにゃんこぽん



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⚫ポイント



RAMIDUS MASTER NAVY

ラミダス マスターネイビー

2022年モデル



⚫状態 未使用級





擦れなどもなく綺麗な状態ですのでこれからもたくさん着用して頂けます^^





⚫カラー

ネイビー 紺 NAVY







⚫サイズ (cm表記)

タテ35

ヨコ32

マチ13.5

ハンドル高さ14.5





送料無料、即購入OKです！



最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^



管理番号E750230211121120 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ラミダス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RAMIDUS

MASTER

NAVY

ラミダス

マスターネイビー

トートバッグ