『tostalgic clothing バックパック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 01時 25分に出品され03月31日 01時 25分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態は良いと思います^_^

中古品のためご理解ある方のみお願いいたします。

現在完売状態です。この先公式で発売される可能性は低いかと思います。



即購入可能です。

pecoちゃんブランドのtostalgic clothingのバックパックになります。

こちらでお譲り頂きましたが服の系統が変わったため出品致します。

中古品のため、神経質な方はご購入をお控え下さい。3回使用しました。

届きましたらスムーズに評価をして頂ければと思います。



pecoちゃん tostalgicclothing トスタルジッククロージング PECOCLUB



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ tostalgic

clothing

バックパック