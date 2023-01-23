『肩掛け可♪ 美品 ステートオブエスケープ トートバッグ キャリーオール ポーチ付【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 15時 05分に出品され03月16日 15時 05分に終了予定です。即決価格は11,340円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。



◾️ブランド

STATE OF ESCAPE ステイトオブエスケープ



◾️商品説明

ブランド定番の「ESCAPE CARRYALL(エスケープキャリーオール)」は、何といっても高い収納力が特徴。



しっかりとした底マチや汚れても水洗いできるネオプレン素材を採用しているため、マザーズバッグや旅行バッグにぴったりのアイテムラインナップ◎



取り外し可能なミニポーチが付属しており、小物の出し入れもスムーズに。





一般的にウェットスーツやダイビングスーツに多く用いられる”ネオプレン”を採用したSTATE OF ESCAPEのバッグは、肌馴染みの良い柔らかな質感。耐久性・伸縮性・軽量性に優れており、コンパクトに折り畳むことや汚れた際には水洗いすることも可能なため、非常に実用性が高いのが魅力。



◾️状態 目立つ傷や汚れなどなく、状態の良いお品物です



◾️カラー ブラック



◾️スペック

上辺32㎝

下辺31㎝

高さ36.5㎝

マチ15㎝

ハンドル高さ17㎝

※平置きの採寸ですので若干の誤差はご了承ください



◾️補足

※日光の関係で赤く写っている箇所や色褪せている箇所があるかもしれませんが、実際にはなっていませんのでご安心ください。



◾️購入先

大手リユースショップ



※返品について

こちらの商品はusedになります。usedの特性をご理解の上ご購入お願い致します。気になる事ありましたら、お気軽にコメントお願い致します。また返品はできませんのでご了承下さい。



※配送について

お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。そのため、基本はサイズ最安値で発送いたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステイトオブエスケープ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 肩掛け可♪

美品 ステートオブエスケープ トートバッグ キャリーオール ポーチ付