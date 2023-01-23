『モローパリ VINCENNES MMレザートートバック【超美品】【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 04時 52分に出品され04月24日 04時 52分に終了予定です。即決価格は49,920円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【カラー】

ダークブラウン~ボルドー系



【素材】

レザー



【寸法】

約W34.0cm×H30.0cm×D13.5cm



【仕様】

・ポーチ付き(取り外し可)

・サイドにレザーコード付き



【付属品】

・ポーチ

・保存袋



【商品ランク】

5段階で5を新品とすると3.5です。



【商品状態】

バック四隅角底一部に僅かに擦れが御座いますが使用感はほとんど御座いません。



【商品コメント】

・男女共に使用可能です。

・＜MOREAU PARIS（モロー・パリ）＞は19世紀初頭にパリで創業した老舗のバッグメゾンです。

・丁寧ななめし加工をほどこしたやわらかなレザーを用い、ステッチはすべて職人の手縫い。

・フランスの職人技が垣間見えるコレクションを展開しています。



【購入先】

当店の掲載商品は買取り商品、質流れ商品、宝石商からの購入品及び業界オークションにて購入した商品になりますので、全てが鑑定・真贋済みの正規商品となりますので、ご安心下さい。



【コメント】

・大阪にて質屋業を営んでおり「古物商許可証」を取得して70年以上。

・全国質屋組合連合会加盟店

「質屋許可番号」

大阪府公安委員会許可 第62230R037505号

「古物商許可番号」

大阪府公安委員会許可 第62230R035861号

「時計・宝飾品商」

・あくまでもUSED品の為、神経質な方はご遠慮願います。

・プロフィールは必ず一読下さい。

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: モローパリ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ モローパリ



VINCENNES

MMレザートートバック【超美品】