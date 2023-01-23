『Penhaligons LUNA オードトワレ 30ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 17時 35分に出品され04月10日 17時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先月名古屋高島屋にて購入しましたが、使用することがなくなりましたので出品いたします。香りを試した時と1度きり使用しました。９割以上のこっています。



【高品質な香り】

PenhaligonsのLUNAは、洗練された香りを提供するオードトワレです。上品なボトルデザインは、インテリアとしても映える美しさを持っています。



【贈り物に最適】

エレガントなパッケージは、特別な日の贈り物や自分へのご褒美にもぴったりです。香水を愛する方へのギフトとしても喜ばれるでしょう。



【持ち運びに便利】

30mlの容量は、旅行や外出時にも便利で、いつでもどこでも香りを楽しむことができます。



- ブランド: Penhaligons

- 商品名: LUNA

- 容量: 30ml

- タイプ: オードトワレ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ペンハリガン