『EEL イール サクラコート メンズ Mサイズ ネイビー スプリングコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 18分に出品され03月07日 14時 18分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2019年1月頃に購入したEEL(イール)のサクラコートになります。

新品を購入し定価37,800円で購入したものになります。

購入当時よりボタンを閉めた際に胸元がきつく、約10回ほどしか着用せず押し入れに眠っておりました。



サイズ：M

色：ネイビー(実物は画像より少しネイビー色は薄く感じます。)

素材：綿100%

日本製



寸法は私的に計測したものです。

着丈・・・前身頃：約91㎝

肩幅・・・約45.5㎝

身幅・・・約54㎝

裾幅・・・約60㎝

袖丈・・・約63㎝



画像1のものがすべてです。



画像10枚目の通り、左前身頃の裾内側にシミのようなものがあります。(手洗いで落ちるかもしれません。)

状態につきましては個人的主観になります。その他状態は画像をご確認ください。



☆商品は不定期で再出品をしておりますので購入検討のある商品がございましたら出品者フォローをお願いいたします。



#その他ランチのアパレル出品アイテム一覧B30216



ステンカラーコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EEL

イール

サクラコート

メンズ

Mサイズ

ネイビー

スプリングコート