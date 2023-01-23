『銀座ヨシノヤ プリーツバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 18分に出品され03月21日 08時 18分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 銀座ヨシノヤ

プリーツバッグ

日本製 セレモニー



プリーツ部分は落ち着いたパープルです。

持ち手部分のネイビー部分は牛革です。

上品な仕上がりとなっています。

マチは付属の底板で作る事ができます。

入れなければ薄手のバッグとしても。



⚫︎カラー

ネイビー

パープル



⚫︎サイズ

縦29㎝

横28㎝(開口)

マチ12㎝

内ポケット3

持ち手上がり16㎝



未使用ですが自宅保管です。

細部まで完璧求める方はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ギンザヨシノヤ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 銀座ヨシノヤ プリーツバッグ