『CHANEL☆シャネル ニュートラベルライン トートバッグ 肩掛け A4可能 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 36分に出品され03月26日 04時 36分に終了予定です。即決価格は13,600円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️即購入ＯＫ⭐️



☆ファスナーポケットが2つあるので、分けて

収納が出来てキーフックもあるので小物など

の収納もしっかり出来る軽くてオシャレで

高級感のありA4サイズも収納出来て、男女

問わずお使い頂けるバッグのご紹介です☆



【ブランド】CHANEL

【品名】トートバッグ

【カラー】ブラック／黒

【製造番号】9382289

【付属品】シリアルシール

【サイズ】縦約25cm横約 34cm幅約15cm

【仕様】中ファスナーポケット×2

【購入元】エコリング

【状態】

・外側は多少の角擦れと表面と上部の縁に僅かな

擦れと薄汚れが御座います。

・ハンドルの縁に擦れが御座いますが、使用には

全く問題ありません✨

・内側は僅かな薄汚れが御座いますが、それほど

目立たず比較的綺麗です✨

・金具は僅かな擦れは御座いますが、ピカッと

輝いており開閉は良好です❣️



まだまだ永くお使い頂けるコンディションです♪



届いたその日から、通勤や通学、普段使いなど

お出掛けに気持ち良くお使い頂けます(*^^*)





⭐️品質について⭐️

◎出品している商品につきましては全て正規品

です。

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【古物許可証取得済み】

第123010001080



AA-661



#メンズ

#レディース

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#男女兼用

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#手提げカバン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL☆シャネル ニュートラベルライン トートバッグ 肩掛け A4可能 黒