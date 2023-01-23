『[WOOLRICH] WS COCOON COAT【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 14時 39分に出品され03月05日 14時 39分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウールリッチ woolrich

コクーン ダウンコート

XS ブラック



数年前に購入しました。

着用回数は20回程度です。

襟や袖にスレがありますが（写真5、6枚目）、他に目立つ難はありません。

なお、中のファーは取り外し可能で、購入後すぐに取り外して袋に入れて保管しておりましたので、ファーは未使用です。



身幅 約48cm

肩幅 約42cm

着丈（襟下から）約92cm

袖丈 約62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ [WOOLRICH]

WS

COCOON

COAT