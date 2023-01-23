『美品✨プラダ アクセサリーポーチ ハンドバッグ 三日月型 三角 ナイロン レザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 20時 11分に出品され03月13日 20時 11分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品✨プラダ アクセサリーポーチ ハンドバッグ 三日月型 三角 ナイロン レザー ミニポーチ ユニセックス



PRADA プラダ アクセサリーポーチ ミニショルダーバッグにも ハンドバッグ ミニバッグ 鞄 かばん

三角ロゴ プレート 三日月型 ハーフムーン



☆サイズ☆

縦15cm

横上部26.5cm

マチ5cm





平置き実寸です。



☆状態☆

全体的に大きなダメージはありません。

まだまだ末長くご使用いただけます。

ショルダー紐欠品





※あくまでも、リユース品となりますので、

完璧をお求めの方、神経質な方、

匂いに敏感な方は、トラブル防止の為、

購入をお控え下さい。



☆付属品☆

別のプラダのショルダー紐をおつけ致します。



☆カラー☆

黒 ブラック



色味は画像でご判断下さい。



☆素材☆

本革 レザー

ナイロン



☆購入元☆

大手リサイクルショップにて購入



おまとめ買いで、さらにお安くなります #ゆで卵商品一覧 コンパクトにまとめて発送、簡易包装 何か気になる点がありましたら、お気軽にお声掛けください お値下げはコメント欄にてお願い致します









カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨プラダ

アクセサリーポーチ

ハンドバッグ

三日月型 三角 ナイロン レザー