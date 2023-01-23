『【未使用級】ステラマッカートニー ファラベラ タイニー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 04時 18分に出品され03月16日 04時 18分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●商品名：Stella McCartney

ファラベラ タイニー トート ショルダーバッグ



都内正規店で定価で購入

ほぼ未使用品



お色はブラックではなく

グリッターのブラックになります。



キラキラが可愛くとても素敵で

定番のブラックより目立ちます。



保存袋とカードを付属品としてお送りいたします。



* サイズ：18 x 17.5 x 6cm

* ハンドルの高さ：7cm

* ストラップの長さ：47cm

* 重さ：約0.38kg



イタリア製



私事ですが出産予定日まで1週間となり

里帰りの都合上売り切りたい為恐れ入りますが

ご検討中の方はお早めにご購入くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用級】ステラマッカートニー ファラベラ タイニー