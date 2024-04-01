『TISSOT PRX 35mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 08時 24分に出品され03月30日 08時 24分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【同梱品】

本体、ケース、余りコマ、説明書、ギャランティカード



文字盤カラー···アイスブルー

ベルトカラー···シルバー

ムーブメント···自動巻き式



ケース経:35

パワーリザーブ:80時間

ギャランティ日付:2024/4



追加の画像等、ご要望ありましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

ケース、11時側にキズあり

それ以外は目立ったキズもない良好なコンディションです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ティソ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ TISSOT

PRX

35mm