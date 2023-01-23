『ステラマッカートニー デニムワンピース 神崎恵さん着用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 15時 36分に出品され04月08日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ブルー





ステラマッカートニー の幻のデニムワンピースです

定価10万円弱。



ストレッチ効いてますので、多少伸びます。

タイトにピチッと大人に似合うデザイン。

生地感もしっかりしています



総丈91

身幅36.5



日本サイズM相当

着用感はS寄りです。





表記サイズ38



神崎恵さん、ヨンアさん着用



4枚目の画像のように一部少し白っぽくなってますが、着用してるとあまり目立たないと思います。



お譲りいただいた商品ですが、急激に太り過ぎた為一度も着用せずクローゼットにあります

ダイエット試みましたが未だ成功せずです。諦めてお譲りします。

中古品です。気になる方や神経質な方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ステラマッカートニー

デニムワンピース

神崎恵さん着用