『ステラマッカートニー デニムワンピース 神崎恵さん着用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 15時 36分に出品され04月08日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ステラマッカートニー
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¥ 10608
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落札価格7800円
963 入札履歴
終了
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