『FURLA ピンク レザー ショルダーバッグ 巾着型【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 31分に出品され03月06日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

FURLAは、イタリアの高級ブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。このショルダーバッグは、FURLAのアイコニックなスタイルを体現しています。



【デザインと機能】

ピンクのレザー素材で作られたこの巾着型バッグは、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいデザインです。ショルダーストラップは調整可能で、使いやすさが考慮されています。



【内部の特徴】

バッグの内部にはFURLAのラベルがあり、ブランドの信頼性を示しています。十分な収納スペースがあり、日常使いに最適です。



- ブランド: FURLA

- 色: ピンク

- 素材: レザー

- 内部ラベル: FURLA

- スタイル: ショルダーバッグ

- デザイン: 巾着型



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLA

ピンク

レザー

ショルダーバッグ

巾着型