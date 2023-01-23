『プランテーション 花柄ロングワンピース（M）オーバーサイズ 刺繍 裏地 長袖【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 23時 08分に出品され03月20日 23時 08分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6,000$$



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秋冬物を含め、ジャンル多様な古着を多数出品しています。



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〜商品説明〜



○ブランド/ plantation エイネット

Brand





○サイズ表記/ M

Size notation



○実寸サイズ/

総丈: 114

肩幅: 48

身幅: 57

袖丈: 49





○カラー/ ブラック black、ホワイト

Color



○状態 / 写真をご確認ください

Condition Check pictures please.



注意事項があるのもは、2枚目写真の採寸表に記入しています。





ご不明な点は、お気軽におたずねください(*˘︶˘*)



#YMvintage

↑ぜひ覗いていってくださいෆ





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※注意事項



■ 携帯の機種によって、色などが違って見えることがあります。



■素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



■実寸サイズや商品の状態を必ずご確認の上ご購入ください。



■古着ですので臭いや着用感、細かな汚れや傷などがあり、写真に写しきれない場合がございます。その点をご理解いただける方のご購入をお願いします。



■小さく圧縮しての発送となります。



■商品に不具合などございましたら、評価前にコメントにてお知らせください。



カラー···ホワイト



カラー···ブラック



柄···花柄



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プランテーション

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ プランテーション 花柄ロングワンピース（M）オーバーサイズ 刺繍 裏地 長袖