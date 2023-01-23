『90’s Champion リバースウィーブビンテージ スウェット XL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 12分に出品され03月28日 20時 12分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 90’s チャンピオンリバースウィーブスウェットです。トリコロールタグ。



サイズXL



肩幅48

着丈70

身幅55

袖丈61



【ユニークなデザイン】

ボイジーステートレスリングのデザインが特徴的で、スポーツファンに最適です。



【高品質素材】

コットン80%とポリエステル10%の混合素材で、快適さと耐久性を兼ね備えています。



【ブランドの信頼性】

Championのリバースウィーブ技術を使用しており、長持ちすることが期待できます。



- 色: グリーン

- ブランド: Champion

- サイズ: X-LARGE

- デザイン: ボイジーステートレスリングのプリント

- 素材: コットン80%、ポリエステル10%



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90’s

Champion

リバースウィーブビンテージ

スウェット

XL