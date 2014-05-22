『LOEWE ロエベ ゲート ダブルジップポーチショルダー【阪急うめだ本店で購入】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 37分に出品され03月15日 12時 37分に終了予定です。即決価格は30,756円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 阪急うめだ本店にて購入いたしました。

正規品です。

表面に多少のスレ有ります。

内部、特に汚れ傷ありません。

出番がなくなったので、出品します。



写真で確認、納得の上ご購入お願いします。



ワンピースなどのワンポイントにとても可愛いです。

カード入れもついているので、旅行などでは財布代わりに使えてとても便利です。



★付属品/保存袋





※購入後のキャンセル、返品受け付けておりません。





ショルダーバッグ

カラー···ブラウン

ロエベ/ライン···ゲート

ロエベ/素材···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

ロエベ

ゲート

ダブルジップポーチショルダー【阪急うめだ本店で購入】