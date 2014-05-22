『GUCCIグッチ ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 05分に出品され03月16日 15時 05分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCIグッチのショルダーバッグです⟡.·*.

カラーはブラックで使いやすさ◎

ファスナーポケットありで、問題なく

使用できます！



数回のみの使用なので

擦れ傷が少しあるぐらいで状態は良いです＾＾

汚れなどはございませんが中古品になりますので

ご理解頂ける方でお願い致します。



縦約23cm

横約30cm

(ショルダー部分除く)



- ブランド: Gucci

- 色: 黒

- デザイン: ロゴ入り

- ストラップの長さ: 調整可能









#GUCCI

#グッチ

#グッチショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCIグッチ

ショルダーバッグ