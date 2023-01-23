『【H76】90s USA製Championリバースウィーブ エメラルドグリーン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 22分に出品され03月25日 06時 22分に終了予定です。即決価格は13,340円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品名



【H76】90s USA製Championリバースウィーブ エメラルドグリーン



●ポイント



90年代のアメリカンスタイルを体現する「Championリバースウィーブ」は、ファッションと機能性を兼ね備えたアイテムです。



このスウェットは、肉厚なコットン素材を使用しており、暖かさと耐久性に優れています。



エメラルドグリーンの鮮やかなカラーリングは、どんなコーディネートにも華やかさをプラスし、気軽にオシャレを楽しむことができます。



特にリバースウィーブの特徴である横方向の伸縮性は、動きやすさを提供し、様々なアクティビティに活躍します。



メンズアイテムですが、シンプルでスタイリッシュなデザインは、ユニセックスでの着用が可能です。普段使いからアクティブシーンまで、幅広いシーンでその魅力を発揮します！

●状態

若干の使用感はございますが、これからも長くお使いいただけます。ダメージが効いたヴィンテージ感、古着ならではの風合をお楽しみください。





サイズ

L



着丈64

肩幅48.5

身幅56

袖丈62.5



※サイズは多少の誤差が出る場合がございます



素材 コットン90%

ポリエステル10%



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ストリート ビッグシルエット オーバーサイズ

古着男子 古着女子菅田将暉在原みゆき常田大希King Gnuあいみょんあのちゃん



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【H76】90s

USA製Championリバースウィーブ

エメラルドグリーン