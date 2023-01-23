『新品！adidas スタンスミス ☆ ペアウォッチ( ブラック&ホワイト )【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 07時 24分に出品され03月28日 07時 24分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 人気モデル！早い者勝ちです！】



【 ペアで14500円!!!】



【 1セット限定!!!】



【 どちらも新品です！！】



【 友達や恋人同士のペアに！！】



【 メルカリ便は＋300円になります！】



サッカー日本代表ユニフォームを手掛けるほか、スニーカーやバッグ、ウェアなどファッション性の高いアイテムが豊富でオシャレ好きの人気が高い『adidas （アディダス）』。



スニーカーなどと同じように腕時計も機能だけでなく、デザイン性を兼ね揃えているので、スポーツやアウトドアに限らず、ファッションにあわせたコーディネートも楽しめます。





※男女兼用

※即購入可

※値引不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アディダス カラー: ホワイト系/グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 新品！adidas



スタンスミス

☆

ペアウォッチ(

ブラック&ホワイト

)