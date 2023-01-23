『未使用 新品 美品 袷 本場奄美大島紬 身丈159 裄68.5 雪輪 更紗柄【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 09時 57分に出品され03月21日 09時 57分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■サイズ(cm)



・身丈 159

・裄 68.5

・袖丈 53

・袖巾 33.5

・前巾 28

・後巾 32

多分、シャリ感と柔らかさから大島の中でも

希少な本場奄美大島紬

かなり希少な一元式

裄丈長め



証紙はありません。

あれば、1万値上げしています。



うっとりとする、更紗柄と雪輪柄



ゆったりサイズですが、マネキンは普通Mサイズです。ゆったりサイズの着物の着方などをYouTubeなどで調べてもらえばどなたでも着用可能です^_^紬なので、着付けはしやすいです。



雪輪柄（ゆきわがら）は、雪の結晶を図案化した日本の伝統的な模様です。円形の中に雪の結晶をデザインしたもので、清らかさや純潔の象徴とされています。また、雪は自然の豊かさを象徴するため、豊作や繁栄を願う意味も込められています。

この柄は特に冬の時期に親しまれ、着物や和装小物などに用いられることが多いです。雪輪柄は上品で清楚な印象を持つため、格式の高い装いにもよく使われます。



更紗柄（さらさがら）は、インドや東南アジアから伝わった染織技術と模様を基にしたデザインで、日本では江戸時代に流行しました。異国情緒漂う華やかな模様が特徴で、植物や鳥、動物、幾何学模様などが組み合わさり、独特な雰囲気を持っています。

更紗柄は異文化交流の象徴ともされ、日本では独自にアレンジされて和の装飾や着物柄として発展しました。その美しさから、豊かさや繁栄を願う模様としても愛されています。



●梱包は簡易包装です。



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ろ下3⑧

大変上質な逸品になります。



特に目立つ汚れなく状態良いです。

現物は画像以上に色合い・生地共に素晴らしいものですので、この機会に是非ともどうぞ！



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？



中古品としては全体的に美品だと感じますが、主観によりますのでご理解のある方でお願いします。



目視では気づかなかった細かいアクや汚れがあるかもしれません。ご了承のほどお願いします。



※何卒ご理解の上、購入をお願いいたします！( •◡-)



プロフィールもご確認下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 未使用 新品 美品 袷 本場奄美大島紬 身丈159

裄68.5

雪輪 更紗柄