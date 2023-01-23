『未使用 新品 美品 袷 本場奄美大島紬 身丈159 裄68.5 雪輪 更紗柄【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 09時 57分に出品され03月21日 09時 57分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格12350円
625 入札履歴
終了
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