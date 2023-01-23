『Supreme 21AW Utility Tote トートバッグ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 18時 46分に出品され04月01日 18時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入したものの、使う機会もなさそうなので出品となります。一度も使用しておりませんので、破損や破れなど一切ありませんが、肩掛けショルダーは付属しませんのでご注意下さい。



【機能性】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、日常使いに最適です。外ポケットがあり、収納力も抜群です。



【スタイル】

黒を基調としたデザインで、どんなコーディネートにも合わせやすいアイテムです。ロゴプリントがアクセントとなり、オシャレに決まります。



- ブランド: Supreme

- 色: 黒

- 素材: ナイロン



カラー···ブラック



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

21AW

Utility

Tote

トートバッグ

ブラック