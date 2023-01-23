『売り切り価格美品VOAAOV ヴォーアブ スタンドカラーコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 20時 53分に出品され03月16日 20時 53分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴォアーブのスタンドカラーコートです。

21aw商品です。色はブラック、サイズは2です。

セレクトショップで購入しました。5回ほど着てからクリーニング後クローゼットの中で保管しておりました。目立った傷や汚れ、ほつれ、毛玉等なく状態良いです。

生地感は画像6枚目を参考にしてください。

質問等ありましたらご気軽にお願い致します。



以下引用



VOAAOV(ヴォアーブ）には、本来決まった呼び方がありません。ピースフルな日常生活や環境を構築する為には「今なにが必要であるか」をVOAAOVは様々な方法と表現で提案していきます。



シルエットに拘ったウールスタンドカラーコート

ゆとりのあるシルエット・ドロップショルダー仕様、フロント部分には両サイドにポケット付き。

上品で高級感のあるウール素材を使用しており暖かさ◎、裏地にはキュプラを使用し着用感もなめらかです。

カジュアルからキレイめなスタイリングまで

様々なシーン・スタイルでお使い頂ける使い勝手のいい1着です。

※ユニセックスアイテムです



SIZE詳細

2(L) ( 肩幅-㎝[ラグランスリーブ仕様] 身幅82㎝ 着丈126㎝ ゆき丈81㎝ )





柄・デザイン···無地

襟···スタンドカラー

カラー···ブラック

季節感···秋、冬

フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴォアーブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 売り切り価格美品VOAAOV

ヴォーアブ スタンドカラーコート