『Canon EOS R6 本体 ミラーレス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 38分に出品され04月05日 23時 38分に終了予定です。即決価格は83,700円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年11月24日にマップカメラにて新品購入しました。

利用用途は子供たちの運動会、お遊戯会、バザー、夕涼み会、学園祭などで使ってました。

普段はハクバのドライBOXで保管をしています。

もう少し小さいカメラに買い替えを検討しているため出品します。



付属品、本体、バッテリー、充電器、説明書、ストラップ、未記入保証書

動作は問題なし。

カビなどありません。

シャッター番号未確認。



画面にフィルム貼っています。

気になる方は張り替えてください。



#ミラーレス

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キヤノン モデル名···Rシリーズ



その他特徴···充電器付き



その他特徴···充電器付き,バッテリー付き



その他特徴···充電器付き,バッテリー付き,ストラップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: キヤノン