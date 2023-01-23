『新品未使用☆Mila Owenミラオーウェン☆ノーカラーミドル丈コートピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 16時 04分に出品され04月22日 16時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Mila Owenミラオーウェンの

ノーカラーミドル丈コートです。

綺麗なピンク色が差し色になり素敵です。

ウールブレンドで暖かく、

マグネットボタンで脱ぎ着がしやすいです。



No:09WFC194070



新品未使用タグ付きです。

特記する傷や汚れはありませんが、

あくまでも個人宅に保管の物となりますので、ご理解の上でのお取引をお願い致します。



【素材】

表地

羊毛 71%

ナイロン 29%

裏地

ポリエステル 80%

綿 20%

袖裏

ポリエステル 100%



【サイズ】

1サイズ

以下素人採寸ですので、若干の誤差はお許しくださいませ。

身幅 70cm

着丈 105cm

袖丈 64cm(肩の切替が通常とは違うのでおおよそで計測) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ミラオーウェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用☆Mila

Owenミラオーウェン☆ノーカラーミドル丈コートピンク