『COMOLI 24AW デニム レザー ワークジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 02時 18分に出品され04月18日 02時 18分に終了予定です。即決価格は59,900円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMOLI 24AW デニム レザー ワークジャケット

サイズ:3

カラー:ブラック

新品未使用

自身で着用する予定でしたが似合わなかったので出品します。

タグも切り取らず付属してます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMOLI

24AW

デニム

レザー

ワークジャケット