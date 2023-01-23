『ハイセンス 洗濯機 2019年製 4.5kg hw-t45c【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 47分に出品され03月28日 03時 47分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 型落ち新品で購入後、2年使用しております。

外観

傷や汚れ等少なく綺麗です。

内観

平日はマンション1階のコインランドリーを使用していたため、使用頻度は土日のみなので綺麗です。



たのメル便発送なので安心してご購入下さい。



付属品は説明書と給水ホース（排水ホースは本体装着済み）です。すぐお使い頂けます。



近隣の方で直接取引の場合は、7000円で可能です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハイセンス