『ラコステ ピュアニューウール 畦編み ハーフジップ ドライバーズニット ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 22分に出品され03月29日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,798円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LACOSTE ラコステ メリノウール 畦編み ドライバーズニット ネイビー 紺 リブカーディガン セーター



ピュアニューウール

エクストラ ファインメリノ

100%



「ピュアニューウール」

1年以内に刈りとられた羊毛のことを指します。

軽く、柔らかく、通気性が良いうえ、あたたかいのが特徴です。



「エクストラファインメリノ」

3,000種類以上も存在する羊の種類の中でも繊細な糸を生み出すことができるメリノ種の羊の毛を使用したニットアイテムになります。



ヘビーウエイトでざっくり肉厚なふわふわの素材感です。

チクチク感のない柔らかい生地感 大変気持ち良い肌触りです！



ネイビー 紺

身幅···51cm

着丈···64cm



目立ったダメージはありません。



☆☆他にも古着Tシャツあります！☆☆

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#古着Tシャツ色々！！



ネック···ハイネック



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ラコステ

ピュアニューウール

畦編み

ハーフジップ

ドライバーズニット

ネイビー