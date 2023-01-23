『極美品✨BALLY ショルダーバッグ 斜め掛け トレスポ レザー 型押しロゴ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 18分に出品され04月22日 02時 18分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



BALLY バリー

ショルダーバッグ メッセンジャー サコッシュ ボディバッグ 斜め掛け トレスポ トレインスポッティング ストライプ 型押しロゴ オールレザー 本革 ダークブラウン 焦茶 メンズ レディース ユニセックス ビジネス 通勤通学 カジュアル



○サイズ

タテ:28cm

ヨコ:25cm

マチ:6cm

ショルダー:(調整可能)



平置き実寸。

素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい。

着画はお断りいたします。







○状態



購入してから、数回のみの使用で自宅保管しておりました。

目立った傷や汚れも無く、とても綺麗な状態からお使い頂けるお品物です。



※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。



○カラー

ダークブラウン 焦茶



○素材

レザー 本革



○付属品

本体のみ



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品✨BALLY

ショルダーバッグ 斜め掛け トレスポ レザー 型押しロゴ