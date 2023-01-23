『MARNI セルロース×レザー バイカラーロゴトートバッグ ベージュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 05分に出品され03月04日 18時 05分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○MARNI セルロース×レザー バイカラーロゴトートバッグ ベージュ SHMQ0025Q0



○ブランド: MARNI (マルニ)



○カラー: ベージュ



○付属品: お写真にある物以外はございません。



○実寸サイズ:

【マチ】 14.5cm

【高さ】 39.5cm

【幅】 33cm

【持ち手】 46cm



○状態ランク: B

※詳細はお写真でご確認ください。

【状態ランクの基準】

N新品

S未使用品

Aダメージや使用感がほぼない商品

B多少使用感のある商品

C使用感があり、多少ダメージがある商品

D使用感があり、大きなダメージがある商品





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARNI

セルロース×レザー

バイカラーロゴトートバッグ

ベージュ