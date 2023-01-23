『袋帯 流線 銀糸 グラデーション グレー お洒落 着物 104a d【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 17時 57分に出品され03月22日 17時 57分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格9555円
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終了
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