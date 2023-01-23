『送料無料 原色日本の美術 全30巻 小学館 美術全集 梱包発送たのメル便 匿名【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 50分に出品され03月13日 09時 50分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 実家の本棚にて長期保管しておりました。

外側ケースは長期保管のシミが少しありますが、中側は汚れや破れはなく綺麗です。



ほぼ未使用ですが、長期保管をしていましたのでカバーの変色やシミがあります。

ご理解いただける方にご検討いただけたらと思います。よろしくお願い致します。



全30巻まとめて発送します。

【送料無料】【匿名配送】

梱包発送たのメル便にて配送致します。送料は当方負担です。



30冊となるとかなり重たくなります。たのメル便だとご自宅への搬入・開梱設置・資材回収など、すべておまかせでき便利です。

ご安心してご購入をご検討ください。

また、ご質問などありましたらコメントお願いします。



⚪︎小学館 全30巻

⚪︎1冊サイズ 28×37cm 220ページ前後

⚪︎定価 114.,000円





①原始美術②法隆寺③奈良の寺院と天平彫刻④正倉院⑤密教寺院と貞観彫刻⑥阿弥陀堂と藤原彫刻⑦仏画⑧絵巻物⑨中世寺院と鎌倉彫刻⑩禅寺と石庭⑪水墨画⑫城と書院⑬障屏画⑭宗達と光琳⑮桂離宮と茶室⑯神社と霊廟⑰浮世絵⑱南画と写生画⑲陶芸⑳染織・漆工・金工㉑甲冑と刀㉒書㉓面と肖像㉔風俗画と浮世絵師㉕南蛮美術と洋風画㉖近代の日本画㉗近代の洋画㉘近代の建築・彫刻・工芸㉙請来美術(絵画・書)㉚請来美術(陶芸)



「原色日本の美術 」

全30巻

昭和51年2月1日発行 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 本・雑誌・漫画

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