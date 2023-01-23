『タトラス 2way トレンチコート インナー ダウンベスト ピンク 1 B945【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 08時 58分に出品され04月14日 08時 58分に終了予定です。即決価格は10,514円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

[B945] TATRAS タトラス FIONA フィオナ 2way トレンチコート インナー ダウンベスト セット ベルト ダスティピンク サイズ1 レディース



定価110,000のお品です。

TATRASのインナーダウン付きトレンチコートFIONA(フィオナ)。

スッキリとしたシルエットの一枚仕立てのトレンチコート。

光沢感のある上品なポリエステル素材を使用。

定番タイプよりもゆとりがあるのでゆったり目に着たい方にもお勧めです。

衿の返り方をポイントにし立体的でエレガントに見えるデザインがTATRASらしいスマートなシルエット。

取り外し可能なインナーダウンがセットになっているので、秋、冬、春と、長く着ていただけます。



■カラー

ピンク

写真の通り、抑えめの上品なお色味です。



■サイズ

サイズ表記：1



■平置き実寸(単位：cm)

着丈 約 85

身幅 約 49

ゆき丈 約 73

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。



■素材

写真の品質タグをご覧ください。



■コンディションランク

【AB】多少使用感は見られますが、目立った汚れも見られない良好なコンディションですので、これからもたくさんお使い頂けると思います。

※首周り、袖口、ウエスト部分、後ろ身頃の裾にうす汚れが見られます。



S 新品・タグ付き

A 多少使用感はあるが、目立った傷や汚れも見られない良品

B 目立たない程度だが、多少シミや傷などのダメージが見られる

C 外観にスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

D 状態が悪く使用感の強いお品



■購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



※ご確認ください

ハンガー等、撮影用小物類は付属致しません。





★★★★★★★★★★★★★★★★



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⇒ #roket_レディース



★★★★★★★★★★★★★★★★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タトラス

2way

トレンチコート

インナー

ダウンベスト

ピンク

1 B945