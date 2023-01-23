『パナソニック ヘアードライヤー ナノケア EH-CNA5B (海外対応)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 37分に出品され03月09日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 - 動作確認済み

- アルコール消毒済

- ナノイー搭載で髪に優しい

- 速乾ノズル付き

- 100-120V／200-240Vの簡単切替で、海外でも使える 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック