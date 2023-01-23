『【新品/未使用】turno jeana チェスターコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 53分に出品され04月12日 13時 53分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 別のチェスターコートを購入して未使用のまま出番が無さそうですので綺麗なうちに出品させていただきます。



ベーシックで綺麗なかたちなので流行り廃りなく、長い間ご愛用いただけると思います☺︎





◆ポイント

・着脱可能なダウンベストつきで、気候によって調節することができます。

・タグ、替えボタンつきの新品です。



他サイトでも出品してます。

先着ですので予告なく消す場合御座いますがご了承ください。



サイズ:36

メーカー参考価格:29,160円(税込)



※折り畳んで発送させていただきます。





green label relaxing SHIPS ROSSO

カラー···ブルー

着丈···85cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: トゥールノジーナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品/未使用】turno

jeana

チェスターコート