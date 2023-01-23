『OMEGA De Ville クォーツ腕時計 ゴールド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 01時 07分に出品され03月11日 01時 07分に終了予定です。即決価格は11,209円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感】

OMEGAのDe Villeは、エレガントなデザインと高級感を兼ね備えた腕時計です。ゴールドのケースとクリーム色の文字盤が美しいコントラストを生み出し、どんなシーンでも映える一品です。



【素材とデザイン】

クロコのバンドです。



【信頼性】

OMEGAは時計業界での信頼性が高く、精密なクォーツムーブメントを搭載しています。長時間の使用にも耐えうる性能を誇ります。



- ブランド: OMEGA

- モデル: De Ville

- 色: ゴールド

- バンド素材: レザー

- バンド色: ブラック

- 文字盤色: クリーム



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オメガ

カテゴリ ファッション

レディース

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Ville

クォーツ腕時計

ゴールド