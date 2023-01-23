『machatt エコミンクコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 20時 48分に出品され04月07日 20時 48分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 マチャット エコミンクコート



※※トラブル防止の為、プロフィール、商品の説明を必ずご確認した上でご購入をお願い申し上げます。※※



生産工場からの直接仕入を行っておりますが、

サンプル品や工事余剰品の為、

タグ類は一部タグ付きランダムに発送いたします。選べませんので、ご了承くださいませ。

ディテールやサイズに差異が生じる場合もあります



◯インポート品のため、こだわりのある方は店舗より定価で購入してください。



◯発送は2〜3週間前後になります。



◯ご購入の際は、専用ページお作りさせて頂きますので、コメント欄にてご連絡をお願いいたします。



■カラー

ベージュ

ブラウン



■サイズ

着丈:約73cm 肩幅:約65cm 胸囲:約130cm



■素材

パイル部分

モダクリル 100％



基布部分・裏地

ポリエステル 100％



別布

ポリエステル 95％

ポリウレタン 5％



■定価

¥37,400-



以下のアパレルがお好きな方にも。



リラクス、トゥモローランド、ドロワー、ドレステリア、ヴィムガゼット、ガリャルダガランテ、アドーアsolov スタンニングルアー、ENFOLD、KBF、khaju、BEAUTY&YOUTH、pluge、ミラオーウェン、todayful、meer、ROKU、ロク、シンゾーン 、GREED、IENA 、ENFOLD 、reefur 、ships 、beams macphee 、ルシェルブルー 、ameri vintage 、トゥモローランド 、MEER.、LUCA、スタイルミキサー クレオパトラ フィグ gypsohila ジプソフィア

スタニングルアー ローズバッド ROSEBUD トゥデイフル TODAYFUL アングリッド ungrid マチャット machatt アーバンリサーチ ビームス ユナイテッドアローズ キャナルジーン ロンハーマン SEA ベイフロー ルシェルブルー イエナ プラステ ダブルスタンダード JOURNAL STANDARD 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マチャット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ machatt

エコミンクコート