『リーバイス 501-0000 80s W35 L30 usa製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 21分に出品され03月07日 16時 21分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイス501です。

かなり着用感があり、全体的に青白く色落ちしています。

全体的にアタリなどしっかりでていますが、破れなどダメージはありません。

汚れもなく状態は良いと思います。

オリジナルレングスです。



ウエスト…42×2 (84cm)

股上…29cm

股下…68cm

ワタリ…29cm

裾幅…20cm



シルエット…ストレート



特徴…赤タブ、紙パッチ



made in usa 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ リーバイス

501-0000

80s

W35

L30

usa製