『試着のみ新品 INDIVI ダウンコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 08時 17分に出品され04月18日 08時 17分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 INDIVI ダウンコート 黒 ブラック 38

内側が袖までしっかりダウンになっておりとても暖かいです。

外側はサラサラした生地でダウンらしいカジュアルさを感じず上品にきていただけると思います。

ベルトループあり、共布のベルト付きですが未使用のため袋に入ったまま撮影しております。



しっかりロング丈になっており足元まで暖かく、ブーツとの合わせも可愛いと思います。



コンパクトに発送します。

自宅保管品ご理解いただける方宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: インディヴィ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 試着のみ新品 INDIVI



ダウンコート