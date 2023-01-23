『frkm scd フレアパンツ 変形ワイド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 09分に出品され03月20日 23時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRKM SCDです。

1度着用後保管しておりました。

足元に安全ピン穴が数穴あります。



購入後、24時間以内に匿名で発送致します。



カラー ブラック

サイズ M



総丈 105cm

ウエスト74cm

裾幅 32.5cm



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深水光太 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ frkm

scd

フレアパンツ 変形ワイド