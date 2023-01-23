『☆グリル鍋 ホットプレート 蒸し料理用 20cmコンパクト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 50分に出品され03月05日 18時 50分に終了予定です。即決価格は11,167円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆小さなキッチンやダイニングテーブルにもしっかりとフィットします。レトロ調のデザインがインテリアにもマッチし、一人暮らしや少人数の家庭にピッタリ。3つの調理機能で、メニューのバリエーションも豊富に楽しめます。



1. レトロ＆コンパクトデザイン

テーブルにもスタイリッシュにマッチするレトロ調デザイン。コンパクトサイズで場所を取らず、一人鍋にも最適！



2. 3-in-1 多機能調理器具

この1台で煮・焼・蒸し調理が可能。多様なメニューを手軽に楽しめます。



3. 簡単お手入れ

取り外しも簡単なのでお手入れが楽々。毎日の使用にも便利です。



商品仕様:

サイズ: 幅22.5×奥行20.5×高さ17.5cm

本体質量: 1.3kg

電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 650W

容量: 1.2L 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用