『英国製 フレッドペリー テニスボンバージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 18時 56分に出品され03月16日 18時 56分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本格派イングランド製、フレッドペリーのテニスボンバージャケットです。



少し肌寒い秋冬、春先に活躍します。



タイトな着こなしが好きな日本の服とは違って、欧州人仕様で、胴回りにかなり余裕のある作りになっています。平置きした時の写真でご確認ください。



イングランドのMサイズは日本のMサイズより大きいと思いました。普通体型だと背中の空間が余ります。

少し細くなるよう修理しています。袖丈も短く修理しました。



ジャケット採寸

肩幅44

袖丈55

着丈67

身幅54



出品者の体型 168cm 62kg 標準体型



カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 英国製 フレッドペリー テニスボンバージャケット