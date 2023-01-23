『Aer Day Sling 3 ボディバッグ エアーデイスリング3【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 01分に出品され03月16日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Aer エアー Day Sling 3 デイスリング3



トラベルスリング3 ショルダーバッグ



タグは付いていませんが新品、未使用。



■定価

15,950円



■サイズ

長さ: 29 cm

横: 15 cm

幅: 7.5 cm



■重さ

360g



■容量

3L



■詳細

カラーブラック



・1680D コーデュラバリスティックナイロン 使用(外部)

・DURAFLEXプラスティックハードウェア使用

・高級感のあるソフトな布製ライニング

・取り出しやすいキーチェーン付きのフロントポケット

・毎日の必需品を収納するためのスマートな オーガナイザー

・パスポートや財布の安全に収納できるバックポケット

・マグネットファスナー搭載の調整可能なショルダーバッグ



素材ナイロン



カラーブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Aer

Day

Sling

3

ボディバッグ

エアーデイスリング3