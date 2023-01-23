『Aer Day Sling 3 ボディバッグ エアーデイスリング3【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 17時 01分に出品され03月16日 17時 01分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 20150
落札価格7254円
27 入札履歴
終了
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