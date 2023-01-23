『うみさん専用【THE NORTH FACE 】ALBANY クルーネック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 02時 18分に出品され04月22日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

THE NORTH FACE ★ ALBANY CREWNECK



【カラー】LIGHT KHAKI (NM5MP03M)

【サイズ】100(L)



商品の状態は1回しか着用していませんので

「未使用に近い」にさせて頂いております。



新品にて購入しましたが、今後着用する機会が

ありませんので出品します。



※値下げ交渉歓迎です。



商品は小さく畳んで発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ うみさん専用【THE

NORTH

FACE

】ALBANY

クルーネック